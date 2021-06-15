Испания загоняла мяч и себя в матче против Швеции. Первые баранки на Евро-2020

Испанские футболисты забыли, что футбол – это не только владение мячом. Шведы закрылись на своей половине поля и сдержали натиск именитого соперника

Шведы сдержали Испанию / Фото: REUTERS

Один из фаворитов Евро-2020 сборная Испании не сумела забить Швеции в стартовом матч на чемпионате Европы. Онлайн Испания – Швеция есть на нашем сайте.

Испания полностью доминировала на поле, но все преимущество испанцев сводилось к владению мячом. К перерыву процент владения составлял сумасшедшие 80 на 20 в пользу испанцев. Более того, подопечные Луиса Энрике сделали за первые 45 минут 419 передач – это рекорд со времен, как человечество научилось считать (если точнее – с 1980 года, когда появилась система подсчета).

Тем не менее, все это владение не приносило никакой пользы испанцам, а шведы при этом очень опасно огрызались. Самый шикарный момент упустил Александр Исак, когда прорвался к чужим воротам, но угодил в штангу.

Во втором тайме игра немного выровнялась, но так и не порадовала зрителей забитыми мячами. Испания начинает Евро-2020 ничьей против Швеции. Кстати, у нас первая нулевая ничья на турнире.

По окончании матча статистика передач составила 953 против 180 в пользу Испании. Ждем реакции от статистов.

Свои следующие матчи команды проведут 18 июня. Испания встретится с Польшей, а Швеция сыграет со Словакией.