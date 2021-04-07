Ирина Морозюк сделала своей знойной подружке тату на интимном месте

Ирина Морозюк осваивает новую профессию – тату-мастера. Накануне бывшая жена экс-капитана Динамо нанесла татуировку чуть ниже пояса своей подруге – бывшей супруге футболиста Виталия Мандзюка Анне Дриге. Последняя осталась довольна.

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Видео довольно интимного процесса рождения тату опубликовано в инстаграм-сториз Анны Дриги.

Ирина Морозюк и Аня Дрига Видео: Instagram

Ирина Морозюк набила Анне Дриге цветок лотоса, который олицетворяет непорочность и плодородие, божественность и бессмертие, мир и спокойствие, борьбу и счастье. Буддийские монахи, например, наносят его на тело, обозначая отказ от многих желаний ради просветления в конце жизни.

Отметим, что бывших жен экс-игроков Динамо Ирину Морозюк и Анну Дригу (экс-Мандзюк) связывают давние отношения. В частности, ранее мы писали, что их боксерская драка завершилась страстным поцелуем.

Также мы рассказывали, что в комментарии под эротичным фото Ирины Морозюк Анна Дрига разоткровенничалась: "Я все таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк