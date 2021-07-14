Ирина Морозюк призналась, сколько ей стоило увеличение груди

Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Накануне бывший капитан Динамо Николай Морозюк подтвердил, что сошелся со своей женой Ириной. А сегодня настал черед уже ее откровений.
Любительница пластической хирургии Ирина Морозюк в Instagram ответила на вопрос своей подписчицы: "Сколько такая грудь стоит, если не секрет?"
"Моя – 4500 евро. Но это было больше трех лет назад, – призналась Ирина. – Где стоит делать? Конечно же, Киев, потому что выбор специалистов большой, клиники другого уровня"
Николай и Ирина Морозюк снова вместе / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Не оставила без внимания Ирина Морозюк и другой вопрос: "Сколько стоит попа?"
"Стоит много приседаний", – рассказала супруга экс-динамовца
Ранее Ирина Морозюк поведала, почему прибегла к пластике груди.
"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, были комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле"
"Спустя время, когда я поняла, что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней, все, конечно, изменилось"
"Потом я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером"
"Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза", – рассказывала Ирина Морозюк
Смотрите, как Ирина Морозюк терпит инъекции в скулу
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