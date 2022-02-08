8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Интер – Рома: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Андрей Трофимов
8 февраля, 10:44
Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния Интера и Ромы в первом четвертьфинале Кубка Италии по футболу – видео, фото, комментарии

Интер vs Рома / Фото: Getty Images

Матч Интер – Рома проходит во вторник, 8 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прогноз на матч Интер – Рома

Реклама

КТО ФАВОРИТ

Аналитики дают 73 процента на выход в полуфинал Интера, 27 процентов – на попадание в слудеющий раунд Ромы Жозе Моуринью, в свое время с Интером выигравшего Лигу чемпионов.

Котировки на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20
Котировки Parimatch на проход: 1.33 – 3.55

Жозе Моуриньо и его Рома сразятся с действующим чемпионом Италии / Фото: REUTERS

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – РОМА

В прямом эфире четвертьфинал Кубка Италии Интер – Рома во вторник, 8 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция доступна на сервисе OLL.TV.

ВСЕ ПАРЫ 1/4 КУБКА ИТАЛИИ

  • Интер – Рома – 8 февраля
  • Милан – Лацио – 9 февраля
  • Ювентус – Сассуоло – 10 февраля
  • Аталанта – Фиорентина – 10 февраля

1/2 ФИНАЛА (2 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)

  • Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фиорентина
  • Милан/Лацио – Интер/Рома

ФИНАЛ – 11 МАЯ

Смотрите, как как Интер на днях проиграл Милану 1:2