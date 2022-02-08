8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Інтер – Рома: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Андрій Трофімов
8 лютого, 10:44
Стежте в онлайн-режимі за ходом протистояння Інтера та Роми у першому чвертьфіналі Кубка Італії з футболу – відео, фото, коментарі

Інтер vs Рома / Фото: Getty Images

Матч Інтер – Рома проходить у вівторок, 8 лютого, на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом. Прогноз на матч Інтер – Рома

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ХТО ФАВОРИТ

Аналітики дають 73 відсотки на вихід у півфінал Інтера, 27 відсотків – на потрапляння до раунду Роми Жозе Моурінью, який свого часу з Інтером виграв Лігу чемпіонів.

Котирування на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20
Котирування Parimatch на прохід: 1.33 – 3.55

Жозе Моуріньо та його Рома позмагаються із чинним чемпіоном Італії / Фото: REUTERS

ДЕ ДИВИТИСЯ ІНТЕР – РОМА

У прямому ефірі чвертьфінал Кубка Італії Інтер-Рома у вівторок, 8 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також трансляція доступна на сервісі L3.

ВСІ ПАРИ 1/4 КУБКА ІТАЛІЇ

  • Інтер – Рома – 8 лютого
  • Мілан – Лаціо – 9 лютого
  • Ювентус – Сассуоло – 10 лютого
  • Аталанта – Фіорентина – 10 лютого

1/2 ФІНАЛУ (2 БЕРЕЗНЯ – 20 КВІТНЯ)

  • Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фіорентіна
  • Мілан/Лаціо – Інтер/Рома

ФІНАЛ – 11 ТРАВНЯ

Дивіться, як Інтер днями програв Мілану 1:2