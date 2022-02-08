Інтер – Рома: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Інтер vs Рома / Фото: Getty Images

Матч Інтер – Рома проходить у вівторок, 8 лютого, на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом. Прогноз на матч Інтер – Рома

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ХТО ФАВОРИТ

Аналітики дають 73 відсотки на вихід у півфінал Інтера, 27 відсотків – на потрапляння до раунду Роми Жозе Моурінью, який свого часу з Інтером виграв Лігу чемпіонів.

Котирування на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20

Котирування Parimatch на прохід: 1.33 – 3.55

Жозе Моуріньо та його Рома позмагаються із чинним чемпіоном Італії / Фото: REUTERS

ДЕ ДИВИТИСЯ ІНТЕР – РОМА

У прямому ефірі чвертьфінал Кубка Італії Інтер-Рома у вівторок, 8 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також трансляція доступна на сервісі L3.

ВСІ ПАРИ 1/4 КУБКА ІТАЛІЇ

Інтер – Рома – 8 лютого

Мілан – Лаціо – 9 лютого

Ювентус – Сассуоло – 10 лютого

Аталанта – Фіорентина – 10 лютого

1/2 ФІНАЛУ (2 БЕРЕЗНЯ – 20 КВІТНЯ)

Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фіорентіна

Мілан/Лаціо – Інтер/Рома

ФІНАЛ – 11 ТРАВНЯ

Дивіться, як Інтер днями програв Мілану 1:2