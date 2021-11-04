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Иногда переключал каналы. Олег Блохин объяснил свой странный поступок

Андрей Трофимов
4 ноября, 06:48
Один из лучших футболистов в истории Украины рассказал, почему смотрел матч Аталанта – МЮ вместо поединка в Киеве

Блохин ждал гол Малиновского

Легендарный форвард Динамо Олег Блохин накануне показал в Instagram, как смотрит матч Лиги чемпионов Аталанта – Манчестер Юнайтед.

И это в то время, когда играло его родное Динамо против Барселоны.

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Обладатель "Золотого мяча" объяснил свой странный поступок.

"Понравился первый тайм от Динамо. Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.

Иногда переключал канал для просмотра матча Аталанта – МЮ. Было бы интересно увидеть очередной гол Малиновского из-за пределов штрафной, но, увы, мы так и не увидели украинца на поле", – написал Блохин в Instagram.

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Но чего греха таить, матч Аталанты и МЮ был намного интереснее поединка в Киеве. Английский клуб ушел от поражения в компенсированное время, благодаря голу Криштиану Роналду.