Ингулец сохранил место в Премьер-лиге благодаря голу рекордсмена турнира

/ Фото: ФК "Ингулец"
Ингулец обыграл Львов в матче 25-го тура чемпионата Украины и гарантировал себе участие в следующем сезоне Премьер-лиги. Клуб из Петрово уже точно не опустится на последнюю строчку турнирной таблицы.
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Минимальную победу над Львовом со счетом 1:0 Ингульцу принес результативный удар Младена Бартуловича уже на 11-й минуте. Напомним, в начале сезона хорватский ветеран установил рекорд среди легионеров.
Отметим, что Львов в сегодняшнем матче не имел турнирной мотивации, так как обезопасил себя от вылета еще в предыдущем туре. Сезон львовяне завершат домашним матчем против Олимпика, а Ингулец в последнем туре встретится в гостях с Шахтером.
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