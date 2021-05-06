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Ингулец сохранил место в Премьер-лиге благодаря голу рекордсмена турнира

6 мая, 20:59

Александр Трикиша

Клуб из Петрово гарантировал себе Премьер-лигу на следующий сезон, а Львов доигрывает чемпионат без каких-либо турнирных задач

/ Фото: ФК "Ингулец"

Ингулец обыграл Львов в матче 25-го тура чемпионата Украины и гарантировал себе участие в следующем сезоне Премьер-лиги. Клуб из Петрово уже точно не опустится на последнюю строчку турнирной таблицы.

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Минимальную победу над Львовом со счетом 1:0 Ингульцу принес результативный удар Младена Бартуловича уже на 11-й минуте. Напомним, в начале сезона хорватский ветеран установил рекорд среди легионеров.

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Отметим, что Львов в сегодняшнем матче не имел турнирной мотивации, так как обезопасил себя от вылета еще в предыдущем туре. Сезон львовяне завершат домашним матчем против Олимпика, а Ингулец в последнем туре встретится в гостях с Шахтером.

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чемпионат Украины ФК Львов Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

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