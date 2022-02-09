Имя вскрылось: в США намекнули, кто из россиян погорел на допинге

Марк Кондратюк / Фото: Reuters

Лишить россиян золота командного турнира в фигурном катании на Играх-2022 в Пекине могут из-за Марка Кондратюка, выступающего в мужском одиночном катании.

На это намекнула американская журналистка Кристин Бреннан.

Реклама

"Четверо россиян, которые участвовали в командных соревнованиях, сегодня пропустили тренировку. Как мне сообщают, это были Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Один из моих источников интересуется вопросом, почему сегодня не тренировался Кондратюк. Завтра у него произвольная программа. То, что тренировку пропустили остальные, логично, потому что у них соревнования будут позднее", – написала у себя в Twitter Бреннан.

Напомним, сборная РОК выиграла командный турнир фигуристов 7 февраля, обойдя США и Японию.

Реклама

Но в среду, 9 февраля, стало известно, что РОК могут лишить этого золота – из-за допинг-теста российского спортсмена, сданного перед Олимпиадой. Его имя официально пока не называется.

Фигуристы РОК выступали в командном турнире в таком составе: в мужском одиночном катании – Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Реклама

Кондратюк – чемпион Европы-2022 в Таллине в одиночном катании.

Отмептим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).