9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Имя вскрылось: в США намекнули, кто из россиян погорел на допинге

Олег Люлька
9 февраля, 10:47
Россия на грани лишения олимпийского золота в Пекине – подозрения пали на 18-летнего Марка Кондратюка, выступающего в одиночном фигурном катании

Марк Кондратюк / Фото: Reuters

Лишить россиян золота командного турнира в фигурном катании на Играх-2022 в Пекине могут из-за Марка Кондратюка, выступающего в мужском одиночном катании.

На это намекнула американская журналистка Кристин Бреннан.

Реклама

"Четверо россиян, которые участвовали в командных соревнованиях, сегодня пропустили тренировку. Как мне сообщают, это были Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Один из моих источников интересуется вопросом, почему сегодня не тренировался Кондратюк. Завтра у него произвольная программа. То, что тренировку пропустили остальные, логично, потому что у них соревнования будут позднее", – написала у себя в Twitter Бреннан.

Напомним, сборная РОК выиграла командный турнир фигуристов 7 февраля, обойдя США и Японию.

Реклама

Но в среду, 9 февраля, стало известно, что РОК могут лишить этого золота – из-за допинг-теста российского спортсмена, сданного перед Олимпиадой. Его имя официально пока не называется.

Фигуристы РОК выступали в командном турнире в таком составе: в мужском одиночном катании – Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Реклама

Кондратюк – чемпион Европы-2022 в Таллине в одиночном катании.

Отмептим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).