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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ім'я розкрилося: у США натякнули, хто з росіян погорів на допінгу

Олег Люлька
9 лютого, 10:47
Росія на межі позбавлення олімпійського золота в Пекіні – підозри впали на 18-річного Марка Кондратюка, який виступає в одиночному фігурному катанні

Марк Кондратюк / Фото: Reuters

Позбавити росіян золота командного турніру у фігурному катанні на Іграх-2022 у Пекіні можуть через Марка Кондратюка, який виступає у чоловічому одиночному катанні.

На це натякнула американська журналістка Крістін Бреннан.

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"Четверо росіян, які брали участь у командних змаганнях, сьогодні пропустили тренування. Як мені повідомляють, це були Каміла Валієва, Марк Кондратюк та пара Анастасія Мішина/Олександр Галлямов. Одне з моїх джерел цікавиться питанням, чому сьогодні не тренувався Кондратюк. Завтра він має довільну програму. Те, що тренування пропустили решта, логічно, тому що у них змагання будуть пізніше", – написала у себе в Twitter Бреннан.

Нагадаємо, збірна РОК виграла командний турнір фігуристів 7 лютого, залишивши позаду США та Японію.

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Але в середу, 9 лютого, стало відомо, що РОК можуть позбавити цього золота через допінг-тест російського спортсмена, зданий перед Олімпіадою. Його ім'я офіційно поки що не називається.

Фігуристи РОК виступали у командному турнірі у такому складі: у чоловічому одиночному катанні – Марк Кондратюк, у жіночому – Каміла Валієва, у змаганнях спортивних пар – Анастасія Мішина та Олександр Галлямов, танцювальних дуетів – Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов.

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Кондратюк – чемпіон Європи-2022 у Таллінні в одиночному катанні.

Зазначимо, що за попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді-2022 у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).