Им разрешили покинуть Украину? Динамо объявило об европейском благотворительном турне

Динамо покинет Украину для благотворительных матчей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо объявило о серии благотворительных матчей под лозунгом "Матч за мир! Остановим Войну!". Клуб заявил, что руководство страны поддержало идею благотворительной миссии. Благодаря этому Динамо сразится на полях Европы с топ-клубами разных стран.

Динамо проведет серию матчей в Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Таким образом игроки киевлян смогут покинуть страну, несмотря на то, что по закону во время военного положения военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Есть исключения, но далеко не все украинцы Динамо под него попадают.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Соответствующий информацией о международной благотворительной миссии киевский клуб поделился на официальном сайте. В течение апреля-июня 2022 запланированы спарринги с ведущими клубами Европы, среди которых Боруссия Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Милан, Стяуа, Легия, Бенфика, Спортинг, Аякс и Базель.

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"Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором. Динамо Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом" – сказано в заявлении киевского клуба.

Динамо планирует трансляцию этих матчей на украинских и европейских телеканалах. А также хочет привлечь в проект звезд украинского шоу-бизнеса, которые поддержат акцию.

Сегодня в столице Катара состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022. Смотрите текстовую онлайн-трансляцию на нашем сайте. Начало в 19:00.