Их ненавидят больше всего: необычный рейтинг спортсменов

За последний год в социальных сетях больше всего грубо отзывались о баскетболисте Леброне Джеймса – более 122 тысяч раз, в топ-10 попал и Криштиану Роналду

Их ругают в соцсетях - Леброн Джеймс, Маркус Рэшфорд, Том Брэди

Портал Pickwise опубликовал рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире. Возглавил рейтинг лидер баскетбольного клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За последний год в социальных сетях о баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.

На втором месте расположился нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рэшфорд – 32 328 оскорбительных высказывания. На третьем месте распасовщик команды по американскому футболу Тампа-Бэй Бакканирс Том Брэди – 28 151.

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Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире:

Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568 Маркус Рэшфорд (футбол) – 32 328 Том Брэди (американский футбол) – 28 151 Кевин Дюрант (баскетбол) – 24 370 Бубба Уоллэс (NASCAR) – 21 750 Дэмьен Лиллард (баскетбол) – 20 904 Тревор Бауэр (бейсбол) – 14 083 Криштиану Роналду (футбол) – 11 757 Стефен Карри (баскетбол) – 11 203 Месут Озил (футбол) – 11 192

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду достиг в Instagram рубежа в 300 миллионов подписчиков.