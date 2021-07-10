Их ненавидят больше всего: необычный рейтинг спортсменов

Их ругают в соцсетях - Леброн Джеймс, Маркус Рэшфорд, Том Брэди
Портал Pickwise опубликовал рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире. Возглавил рейтинг лидер баскетбольного клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За последний год в социальных сетях о баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.
На втором месте расположился нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рэшфорд – 32 328 оскорбительных высказывания. На третьем месте распасовщик команды по американскому футболу Тампа-Бэй Бакканирс Том Брэди – 28 151.
Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире:
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568
- Маркус Рэшфорд (футбол) – 32 328
- Том Брэди (американский футбол) – 28 151
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 24 370
- Бубба Уоллэс (NASCAR) – 21 750
- Дэмьен Лиллард (баскетбол) – 20 904
- Тревор Бауэр (бейсбол) – 14 083
- Криштиану Роналду (футбол) – 11 757
- Стефен Карри (баскетбол) – 11 203
- Месут Озил (футбол) – 11 192
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду достиг в Instagram рубежа в 300 миллионов подписчиков.
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