Игроки сборной Украины зарядились позитивом перед битвой в Глазго

Сборная Украины встретилась с детьми-переселенцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает подготовку в Словении к ответственным матчам плей-офф ЧМ-2022 и Лиги наций. Тренировки и спарринги нацелены на физическую и тактическую подготовку команды. Но не менее важен настрой на матчи.

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Для того, чтобы добавить позитивных эмоций футболистам, в пятницу вечером состоялась теплая встреча. Около 150 украинских детей, которые вынуждены были покинуть родину из-за вторжения России, приехали в гости в сборную Украины. Из них около 40 детей из Центра для размещения украинских беженцев в Логатце. Дети привезли с собой рисунки, которые подарили игрокам и тренерам.

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Не остались без подарков и маленькие гости. Футболисты оставили свои автографы на мячах, сине-желтых флагах и фотографиях, а также сфотографировались с каждым желающим.

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил гостей за поддержку и пообещал завоевать путевку на Мундиаль.

"Мы очень благодарим за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего для детей и женщин. Поэтому нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые вернут мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго, и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира", – приводит слова Петракова УАФ.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.