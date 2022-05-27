28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
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Игроки сборной Украины зарядились позитивом перед битвой в Глазго

Сергей Шаховец
27 мая, 22:23
Тренировочный лагерь национальной команды Украины посетили маленькие гости – детки, которые вынуждены были покинуть родину из-за агрессии России

Сборная Украины встретилась с детьми-переселенцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает подготовку в Словении к ответственным матчам плей-офф ЧМ-2022 и Лиги наций. Тренировки и спарринги нацелены на физическую и тактическую подготовку команды. Но не менее важен настрой на матчи.

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Для того, чтобы добавить позитивных эмоций футболистам, в пятницу вечером состоялась теплая встреча. Около 150 украинских детей, которые вынуждены были покинуть родину из-за вторжения России, приехали в гости в сборную Украины. Из них около 40 детей из Центра для размещения украинских беженцев в Логатце. Дети привезли с собой рисунки, которые подарили игрокам и тренерам.

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Не остались без подарков и маленькие гости. Футболисты оставили свои автографы на мячах, сине-желтых флагах и фотографиях, а также сфотографировались с каждым желающим.

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил гостей за поддержку и пообещал завоевать путевку на Мундиаль.

"Мы очень благодарим за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего для детей и женщин. Поэтому нашим украинцам хочу пожелать терпения.

Верим в наши вооруженные силы, которые вернут мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго, и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира", – приводит слова Петракова УАФ.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.