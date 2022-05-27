Генеральная репетиция. Малиновский рассекретил подготовку к Шотландии

Вчера "сине-желтые" провели секретный матч на сборе в Словении. Футболисты национальной команды были разделены на два состава, которые сыграли между собой вничью 1:1. Голы на свой счет записали Роман Яремчук и Артем Довбик (с пенальти).
Итогами матчами с пресс-службой УАФ поделился полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.
"Это один из моментов подготовки команды. Требовалось дать хороший темп в этой игре, была высокая интенсивность. Будем восстанавливаться и готовиться к матчу с Шотландией.
Нас попросили отнестись к этой игре как официальной, поэтому все ребята выложились на 100%, было много моментов.
Главное было выдержать физически 90 минут, подготовить и отработать какие-либо тактические моменты в обороне и атаке. Немного жарко было в первом тайме, но во втором было лучше", – сказал Малиновский.
Ранее Александр Петраков рассказал про секретный матч. В двустороннем матче тренерский штаб смоделировал игру сборной Шотландии.
Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
Шотландские болельщики готовы спеть гимн Украины вместе с нашими фанатами.