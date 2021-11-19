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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Игроки клубов Серии А: трансферные цели Шевченко в Дженоа

Павел Василенко
19 ноября, 16:44
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко уже думает об усилении команды в зимнее трансферное окно

Андрей Шевченко. Фото - ФК Дженоа

Клуб из Генуи планирует подписать полузащитника Фиорентины Алфреда Данкана и хавбека Наполи Станислава Лоботку.

Ранее мы писали, что Дженоа не сможет рассчитывать на приобретение бывших подопечных по сборной Украины.

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Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко хотел бы видеть Лоботку, который может покинуть Наполи этой зимой, в своей команде, сообщает итальянский журналист Николо Скира. По данным Сalciomercato, в январе Дженоа планирует подписать Данкана.

Напомним, 45-летний Андрей Шевченко подписал с Дженоа контракт до 30 июня 2024 года. До этого Шевченко был главным тренером сборной Украины.

После 12 туров клуб из Генуи занимает 17-е место, имея в своем активе 9 очков.

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Первый матч Шевченко во главе Дженоа пройдет в воскресенье 21 ноября против Ромы.