19 листопада 19:30
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Динамо --
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Зоря --
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Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
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Гравці клубів Серії А: трансферні цілі Шевченка в Дженоа

Павло Василенко
19 листопада, 16:44
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко вже думає про посилення команди у зимове трансферне вікно

Андрій Шевченко. Фото - ФК Дженоа

Клуб із Генуї планує підписати півзахисника Фіорентини Алфреда Данкана та хавбека Наполі Станіслава Лоботку.

Раніше ми писали, що Дженоа не зможе розраховувати на придбання колишніх підопічних зі збірної України.

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Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко хотів би бачити Лоботку, який може покинути Наполі цієї зими у своїй команді, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра. За даними Сalciomercato, у січні Дженоа планує підписати Данкана.

Нагадаємо, 45-річний Андрій Шевченко підписав із Дженоа контракт до 30 червня 2024 року. До цього Шевченко був головним тренером збірної України.

Після 12 турів клуб із Генуї посідає 17-е місце, маючи у своєму активі 9 очок.

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Перший матч Шевченка на чолі Дженоа пройде у неділю 21 листопада проти Роми.