Игрок сборной Украины сбежал со сборов в Россию

17-летний украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб Штурм-2002 из подмосковного Чехова. Ранее 12-летнюю девочку спасли от рашистов. Отца убили в Мариуполе, а ее насильно вывезли в Донецк.

"Никита живет у нас, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт.

Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва.

Во время войны его команда уехала в Польшу. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию.