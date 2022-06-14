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Игрок сборной Украины сбежал со сборов в Россию

Андрей Трофимов
14 июня, 08:40
Ватерполист Никита Сазонов покинул расположение национальной команды и перебрался в Подмосковье, где ему уже выдали российский паспорт

Сазонов решил сбежать к оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

17-летний украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб Штурм-2002 из подмосковного Чехова. Ранее 12-летнюю девочку спасли от рашистов. Отца убили в Мариуполе, а ее насильно вывезли в Донецк.

"Никита живет у нас, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт.

Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва.

Во время войны его команда уехала в Польшу. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию.

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Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли", – рассказала директор училища олимпийского резерва №4 Татьяна Подорожная.

Ранее мы рассказывали, что на сборах умер 15-летний российский ватерполист.