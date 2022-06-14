Игрок сборной Украины сбежал со сборов в Россию

Сазонов решил сбежать к оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня
17-летний украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб Штурм-2002 из подмосковного Чехова. Ранее 12-летнюю девочку спасли от рашистов. Отца убили в Мариуполе, а ее насильно вывезли в Донецк.
"Никита живет у нас, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт.
Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва.
Во время войны его команда уехала в Польшу. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию.
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Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли", – рассказала директор училища олимпийского резерва №4 Татьяна Подорожная.
Ранее мы рассказывали, что на сборах умер 15-летний российский ватерполист.