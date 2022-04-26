12-летнюю девочку спасли от фашистов. Отца убили в Мариуполе, а ее насильно вывезли в Донецк

Дочь украинского спортсмена Евгения Обединского спасена из плена. Киру удерживали в Донецке

Дочь убитого Евгения Обединского удерживалась в плену в Донецке / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины поражает зверством со стороны армии РФ. Фашисты массово бомбят наши города, издеваются над населением и убивают мирных граждан.

Самой горячей точкой является Мариуполь, где оккупанты фактически стирают город с лица Земли. В марте российская армия убила чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского.

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Позже фашисты захватили в плен его 12-летнюю дочь Киру. Девочку вывезли из Мариуполя в Донецк, где власть удерживает террористическая организация "ДНР".

Сегодня же стало известно, что девочку удалось спасти. Киру вернули в Киев. В столице она воссоединилась со своим дедушкой Александром Обединским.

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"Нам удалось вернуть Киру домой, в Украину. Врачи киевского "Охматдета" ее обследуют и предоставляют помощь. С внучкой все хорошо, она счастлива быть дома, в Украине".

Ранее на фронте погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного попал под обстрел "Градами" и так и не смог полностью восстановиться от травм.