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Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Игрок Барселоны пытался сбить фанатов: чем они его разозлили

Александр Трикиша
2 декабря, 09:33
Защитник Барселоны Самуэль Умтити повздорил с фанатами собственной команды, которые пытались взять автограф у футболиста. Конфликт случился прямо на улице

Фанаты разозлили Самуэля Умтити / Фото: Коллаж: Сегодня

Болельщики остановили автомобиль Умтити и принялись прыгать вокруг него. Один из них даже запрыгнул на капот, чем разозлил футболиста.

Тот от злости едва не наехал на болельщиков, а через несколько метров остановился и вышел "на разборки".

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"Ты платил за эту машину? Ты знаешь, что такое уважение?", – выкрикнул он в сторону фанатов.

Умтити так разозлился на болельщика, что отказался общаться с другими поклонниками.

В Сети пишут, что горе-фанатом оказался известный блогер. Он уже не в первый раз творит различные глупости на видео.

Ранее мы писали, что дом звезды Барселоны ограбили во время матча. Пока Барселона обыгрывала Эспаньол в первом матче под руководством Хави, домушники хозяйничали в особняке нападающего каталонцев Ансу Фати.