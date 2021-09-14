"Игра Динамо и Бенфики была договорной": скандальная страница в истории киевского клуба

Бенфика - Динамо - 5:0 в скандальном матче 1992 года / Фото: Сегодня|Спорт

Сегодня на НСК Олимпийский в первом туре Лиги чемпионов Динамо принимает Бенфику. Начало – в 22:00. Онлайн Динамо – Бенфика доступен на нашем сайте.

А 29 лет назад, 1 апреля 1992 года, на лиссабонском "Эштадиу да Луш" в групповом турнире Кубка чемпионов Динамо с треском проиграло Бенфике 0:5, что стало самым крупным еврокубковым поражением киевлян и одной из самых скандальных страниц в истории украинского клуба.

Легенда Динамо Йожеф Сабо, на тот момент занимавший в киевском клубе должность начальника команды, со временем заявил, что тот матч в 1992-м был договорным. А о том, чтобы футболисты киевской команды его слили, Бенфика якобы договорилась с киевлянами с помощью своего форварда Сергея Юрана, ранее защищавшего цвета "бело-синих".

"Вскоре после игры в Лиссабоне мы узнали, что игра была договорной. Португальцы с нашими игроками смогли договориться через Сергея Юрана. Там действительно комедия была. При счете 4:0 отдельные игроки Бенфики показывали динамовцам, дескать, не надо. Во время матча еще не понял, что именно они имеют в виду. Когда португальцы забили пятый мяч, то автора гола уже не столько приветствовали, сколько ругали. Мол, хватит", – говорил Йожеф Сабо в комментарии UA-Футбол

Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

"Воспользовались ребята мягкостью Пузача (тогдашнего главного тренера Динамо). Анатолий Кириллович – прекрасный специалист, Лобановский ему доверял. Но без жесткости на такой должности сложно", – добавил Сабо

Сергей Юран / Фото: Twitter

Отметим, что футболисты, игравшие тогда в Динамо, заявления Сабо опровергают.

"Сабо вам может немало наговорить. Все знает, но нигде не был и никого за руку не ловил, – говорит тогдашний форвард киевлян Олег Саленко. – Скажу вам иную вещь. Ездил в Москву на 50-летие Ахрика Цвейбы (тогдашнего капитана Динамо). Мы как раз тот матч в Лиссабоне вспоминали. И сошлись во мнении, что что-то там было не то. Дело в том, что питание Динамо тогда с собой не возило. Ели то, чем кормили в гостинице. Не знаю, чего мы наелись, но организм был какой-то расслабленный. Даже просматривая те архивные кадры, вижу, что мы бегали как-то не так. Не пойму, что это было"

Олег Саленко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Добавим, что то поражение 0:5 стало крайне удивительным, учитывая тот факт, что за четыре месяца до этого Динамо на своем поле обыграло Бенфику 1:0.

Благодаря же разгрому киевлян в Лиссабоне Бенфика получила шанс занять первое место в группе и выйти в финал Кубка чемпионов-1992, но в итоге путевка туда из нашего квартета досталась Барселоне, впоследствии ставшей и победительницей турнира.

Бенфика – Динамо – 5:0

Голы: Сезар Бриту 25, Сезар Бриту, 63, Исаяш, 71, Юран, 83, Юран, 88

Сезар Бриту 25, Сезар Бриту, 63, Исаяш, 71, Юран, 83, Юран, 88 Кубок чемпионов-1991/1992. Группа B. Пятый тур

1 апреля 1992. Лиссабон. Стадион "Да Луш"

Бенфика: Карлуш, Мадейра, Уильямс, Велозу, Терн, Панейра (Руй Кошта 75), Пашеку (Исаяш 60), Шварц, Юран, Сезар Бриту. Тренер – Свен-Йоран Эрикссон

Карлуш, Мадейра, Уильямс, Велозу, Терн, Панейра (Руй Кошта 75), Пашеку (Исаяш 60), Шварц, Юран, Сезар Бриту. Тренер – Свен-Йоран Эрикссон Динамо: Мартинкенас, Беца, Цвейба (к), Анненков, Бессмертный, Грицына, Яковенко, Заец, Саленко, Квиткаускас (Волотек 46), Шаран (О. Матвеев 80). Тренер – Анатолий Пузач

Что интересно, в сегодняшнем матче Динамо – Бенфика, уже в Лиге чемпионов-2021/22, за лиссабонцев тоже сыграет бывший форвард киевлян. Тогда это был Сергей Юран, сейчас – Роман Яремчук.

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