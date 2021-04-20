Игорь Суркис дал прогноз по поводу будущего Суперлиги

Игорь Суркис уверен, что Суперлигу, созданную 12 богатыми клубами Европы, ждет фиаско.

Об этом президент киевского Динамо заявил в комментарии Футбол NEWS.

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"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно – начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными".

"Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост – чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", – считает Игорь Суркис.

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Напомним, накануне было объявлено о создании футбольной Суперлиги, основателями которой выступили Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Милан, Интер и Ювентус. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Ранее мы писали, что украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами. По словам бывшего вице-президента УПЛ Маркияна Ключковского, если новый турнир станет реальностью, доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут для наших клубов далеким прошлым.