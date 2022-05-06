Игнорировать все российское. Ребров не хочет общаться на языке страны-агрессора

Сергей Ребров не хочет говорить на языке страны-агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня

В финальном поединке Кубка лиги ОАЭ клуб Сергея Реброва Аль-Айн в серии послематчевых пенальти обыграл Аль-Ахли, после победы украинский специалист вышел на поле с украинским флагом, и вместе с детьми отпраздновал успех на стадионе.

Сергей Ребров – обладатель Кубка лиги ОАЭ / Фото: Коллаж: Сегодня

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Не забывает тренер и о своей родной стране. Уроженец украинского Донбасса сейчас говорит украинском языке, ведь на это есть у него субъективные причины. Слова Сергея Реброва приводит сайт Уніан:

"Сейчас я говорю на украинском языке. У каждого украинского гражданина есть понимание сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для самого себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны – агрессора. Лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать. Сейчас никто не кричит, что они из России, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит"

Кроме этого, Сергей Ребров рассказал о своем забеге с флагом Украины, после победного финала Кубка ОАЭ:

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"На матче была целая трибуна украинцев, украинских детей. После игры их переполняли эмоции, я подошел и взял украинский флаг. И весь стадион аплодировал, я видел, как украинцы чувствовали поддержку всех присутствующих"

Напомним, что Сергей Ребров 7 раз подряд признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ.