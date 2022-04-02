Идите вслед за кораблем. Легендарный тренер отшил путинских пропагандистов

Фабио Капелло / Фото: Getty Images

Кровавая авантюра, которую развязал путинский режим, превратила россиян в нацию изгоев. Ведущие компании не желают вести бизнес в Мордоре, спортсмены выступать с ними на одной площадке, а эксперты не хотят разговаривать с представителями российских медиа.

Корреспондент канала Матч ТВ хотел услышать анализ жеребьевки группового этапа ЧМ-2022 от итальянского специалиста Фабио Капелло. Но ответ титулованного итальянца был крайне лаконичным:

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"Я не общаюсь с российскими журналистами", – сказал тренер журналисту Матч ТВ.

Отметим, что Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015, которая под его руководством вышла на чемпионат мира 2014 года.

Но военная агрессия России против Украины резко изменило мнение итальянца о стране-агрессоре.

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Напомним, ранее пропагандист из Матч ТВ Антон Анисимов после выхода Польши на чемпионат мира назвал их "мерзкими тварями". Журналисты из Мордора никак не могут смирится с дисквалификацией России из-за военного вторжения в Украину.