"Идите на х*й, дальше – только на украинском": Влада Седан отказалась общаться на русском

Еще беременная Влада Седан в Бухаресте / Фото: Instagram

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Фашистская армия Путина нещадно громит наши города, убивает мирное население и даже детей.

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Агрессия соседей сплотила украинцев вокруг единой цели – защитить свою землю и дать отпор оккупантам. Война оказала свое влияние и на известную журналистку Владу Седан, которая известна также как жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

Девушка дала интервью программе "Денисов TIME", отказавшись говорить на русском языке. Влада дала ясный посыл всем россиянам, отправив их вслед за кораблем.

"Мне несложно общаться на русском языке, но уже прошло более сорока дней войны. Все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите на х*й". Извиняться за эти слова я не буду. Это все.

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Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, что после стольких дней войны продолжать попытки достучаться до русского народа не имеют никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой об стену ударюсь. Пользы получу больше. Как минимум, кровоснабжение в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучать. Может, перед ними на колени еще стать? Делать этого не буду, дальше буду общаться только на украинском языке".

Отметим, что журналистка телеканалов Футбол и раньше говорила на украинском языке, однако могла переходить и на русский язык. В последнее время Влада живет в Манчестере вместе с Александром, где воспитывают дочку Еву, которая родилась прошлым летом.