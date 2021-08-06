И снова бронза: каратист Горуна остался без финала Олимпиады-2020

Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Украинец боролся за выход в финал соревнований, но в полуфинале уступил итальянцу Луиджи Буса

Станислав Горуна на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В самом начале поединка Буса заработал балл, что вынудило украинца идти вперед. Горуна провел несколько опасных атак, но так и не смог достать соперника.

Итальянец успешно защищался и даже сумел увеличить счет до 3:0.

В финале Олимпиады-2020 его уже ждет соперник из Азербайджана Рафаэль Агаев, который в полуфинале с разгромным счетом 6:0 одолел венгра Габора Харспатаки. Финальная схватка состоится сегодня, начало – не ранее 15:50.

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Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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