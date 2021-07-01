Худший гонщик Формулы-1 болеет за сборную Украины

Никита Мазепин болеет за Украину / Фото: Instagram

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, который постоянно попадает в аварии и занимает последние места, будет болеть за сборную Украины в четвертьфинале Евро-2020.

Читайте также: Российский дебютант Формулы-1 разбил болид. Соцсети взорвались фотожабами

"Я очень надеюсь, что Украина победит. Пусть сейчас у Украины и России есть разногласия, я родился в те времена, когда наши народы считались братскими, у меня много друзей в Украине. Это было бы здорово для болельщиков, так что я искренне надеюсь, что их победа случится.

Знаете, 99 процентов людей, которые меня окружают, уверены в победе сборной Англии, но я надеюсь, что этого не случится", – приводит слова Мазепина GPFans.

Реклама

Напомним, что Украина и Англия сыграют 3 июля в Риме. Перед этим украинцы прошли Швецию в 1/8 финала. Победный гол забил Артем Довбик.

Читайте также: Не подошел Динамо и стал чемпионом Дании: что известно об Артеме Довбике