Хотят 6 детей и одного усыновить! Смелые планы итальянского дизайнера и звезды футбола

Нападающий сборной Испании Альваро Мората и его жена Алиса Кампелло уже воспитывают троих мальчиков, но не собираются на этом останавливаться

Альваро Мората и Алиса Кампелло / Фото: Instagram

Испанскому нападающему Ювентуса Альваро Морате очень повезло с выбором спутницы. Ведь его итальянская красавица-жена Алиса Кампелло разделяет взгляды футболиста и хочет большую семью. Пара уже воспитывает троих детей, а теперь призналась, что в ближайшее время планирует усыновить ребенка. И на этом не остановится.

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Сейчас у 28-летнего Мораты и 26-летней Кампелло трое детей: двухлетние близнецы Леонардо и Алессандо, а также семимесячный Эдоардо. По словам супруги футболиста в прямом эфире в Instagram, она хотела бы увеличить свою семью минимум до шести детей:

"Мы с мужем хотим усыновить ребенка. Мы много говорим об этом, и я думаю, что это будет то, чем мы займемся в ближайшем будущем, нам бы это понравилось. А потом мы хотим еще минимум двоих детей"

Напомним, что Алиса – уроженка Венеции, поэтому свадьба пары состоялась именно в городе не воде. Девушка – модель и дизайнер, а также владелица собственного косметического бренда. Но признается, что дети – "это лучшее, что когда-либо случалось со мной и с моим мужем".

Ранее мы писали, что третий ребенок футболиста Барселоны родился в один и тот же день.

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