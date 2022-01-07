Хотел подраться с Фьюри, но попал под Усика. Джошуа рассказал о своей роковой ошибке

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа надеется отобрать пояса у Александра Усика в повторном поединке, а затем встретиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолюта.
"Я должен был подраться с Фьюри в августе прошлого года. Если я не сражаюсь с парнем, с которым должен подраться, то хочу биться со следующим сильнейшим боксером. Усик пришел из первого тяжелого веса – отличный, 12-раундовые боец.
На мне всегда было клеймо: говорили, что я не могу боксировать. Мол, я был большим и неуклюжим бодибилдером. Я сказал: "Хорошо, круто". Усик выиграл девять раундов, я выиграл три.
Если в следующем бою я выиграю на четыре раунда больше, то одержу победу. Позвольте мне упростить эту задачу. Затем я снова вернусь на путь к абсолютному чемпионству", – сказал Энтони Джошуа порталу Sky Sports.
Ранее мы сообщали, что в Туманном Альбионе не верят, что Джошуа способен победить в реванше с Усиком – Энтони обречен на новое фиаско.
"Украинец слишком разноплановый, слишком резкий, слишком умный. Он все время на шаг впереди, потому что думает на два-три шага вперед. Энтони Джошуа с ним не справиться", – приводит слова Дэвида Прайса Talksport.
Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года, но пока не известно, где именно.
Добавим, что если Джошуа второй раз проиграет Усику, то должен завершить карьеру. Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк.