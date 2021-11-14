Хорватия – Россия: онлайн матча за право сыграть на ЧМ-2022

Хорватия - Россия онлайн трансляция матча 14 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборные Хорватии и России в очном поединке разыграют прямую путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года. Матч в Сплите на стадионе "Полюд" начнется в 16:00. Мы проводим онлайн поединка.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Реклама

Хорватия – Россия

9 мин Опасно! Крамарич головой пробивает по воротам сборной России – вратарь заьрал мяч. Удар пришелся прямо в руки Сафонову

Реклама

7 мин Первый угловой. Хорваты подали с левого угла – мяч снова в руках вратаря Сафонова

6 мин Первый удар в створ ворот! Перишич порвался в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол – вратарь россиян в игре

5 мин Гости применили прессинг на чужой половине поля и заставили защитников Хорватии ошибиться и просто выбить мяч за пределы поля.

Реклама

3 мин Хорваты держат мяч, но пока не могут добраться до штрафной соперника. Много борьбы в центре поля

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Перед решающим матчей россияне лидируют в группе Н, на два очка опережая своих сегодняшних соперников. Остальные команды группы (Словакия, Словения, Мальта, Кипр) уже потеряли шансы на чемпионат мира.

Что нужно командам. Сборную Хорватии устроит только победа – в таком слуае они проходят на мундиаль. Россиян устроит и ничья.

Таблица группы:

Кто фаворит

Хозяева. Коэффициент на победу сборной Хорватии – 1.69, тогда как на победу россиян – 5.50. Котировка на ничью – 4.14.

Если перевести эти цифры в вероятность исмхода матча, то получим:

победа Хорватии – 58%

ничья – 24%

победа России – 18%.

Где смотреть матч

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", тагже смотреть поединок можно на сервисе OLL.TV (в подписке).