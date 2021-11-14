14 ноября 16:00
Хорватия --
Россия --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
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Хорватия – Россия: онлайн матча за право сыграть на ЧМ-2022

Андрей Трофимов
14 ноября, 15:57
Все самое интересное о поединке отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в режиме онлайн. Видео голов, фото со стадиона, комментарии ключевых моментов игры

Хорватия - Россия онлайн трансляция матча 14 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборные Хорватии и России в очном поединке разыграют прямую путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года. Матч в Сплите на стадионе "Полюд" начнется в 16:00. Мы проводим онлайн поединка.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

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Хорватия – Россия

9 мин Опасно! Крамарич головой пробивает по воротам сборной России – вратарь заьрал мяч. Удар пришелся прямо в руки Сафонову

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7 мин Первый угловой. Хорваты подали с левого угла – мяч снова в руках вратаря Сафонова

6 мин Первый удар в створ ворот! Перишич порвался в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол – вратарь россиян в игре

5 мин Гости применили прессинг на чужой половине поля и заставили защитников Хорватии ошибиться и просто выбить мяч за пределы поля.

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3 мин Хорваты держат мяч, но пока не могут добраться до штрафной соперника. Много борьбы в центре поля

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Перед решающим матчей россияне лидируют в группе Н, на два очка опережая своих сегодняшних соперников. Остальные команды группы (Словакия, Словения, Мальта, Кипр) уже потеряли шансы на чемпионат мира.

Что нужно командам. Сборную Хорватии устроит только победа – в таком слуае они проходят на мундиаль. Россиян устроит и ничья.

Таблица группы:

Кто фаворит

Хозяева. Коэффициент на победу сборной Хорватии – 1.69, тогда как на победу россиян – 5.50. Котировка на ничью – 4.14.

Если перевести эти цифры в вероятность исмхода матча, то получим:

  • победа Хорватии – 58%
  • ничья – 24%
  • победа России – 18%.

Где смотреть матч

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", тагже смотреть поединок можно на сервисе OLL.TV (в подписке).