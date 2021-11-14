14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Хорватія – Росія: онлайн матчу за право зіграти на ЧС-2022

Андрій Трофімов
14 листопада, 14:33
Найцікавіше про поєдинок відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022 в режимі онлайн. Відео голів, фото зі стадіону, коментарі ключових моментів гри

Хорватія - Росія онлайн трансляція матчу 14 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірні Хорватії та Росії у очному поєдинку розіграють пряму путівку на чемпіонат світу з футболу 2022 року. Матч у Спліті на стадіоні "Полюд" розпочнеться о 16:00. Ми проводимо онлайн поєдинку.

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Хорватія – Росія

Перед вирішальним матчем росіяни лідирують у групі Н, на два очки випереджаючи своїх сьогоднішніх суперників. Інші команди групи (Словаччина, Словенія, Мальта, Кіпр) вже втратили шанси на чемпіонат світу.

Що потрібно командам. Збірну Хорватії влаштує лише перемога – у такому випадку вони проходять на мундіаль. Росіян влаштує і нічия.

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Таблиця групи:

Хто фаворит

Господарі. Коефіцієнт на перемогу збірної Хорватії – 1.69, тоді як на перемогу росіян – 5.50. Котирування на нічию – 4.14.

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Якщо перевести ці цифри у ймовірність результату матчу, то отримаємо:

  • перемога Хорватії – 58%
  • нічия – 24%
  • перемога Росії – 18%.

Де дивитись матч

Матч у прямому ефірі покаже канал "Футбол 3", також дивитися поєдинок можна на сервісі OLL.TV (у передплаті).