Хорошо, что это был не бейсбол: теннисист ударил напарника ракеткой

В парном матче на турнире в США теннисист ударил партнера по команде ракеткой, когда пытался выбить мяч. Несмотря на инцидент теннисисты продолжили матч и выиграли его

Курьезный случай произошел во время парного поединка на Челленджере в США. Тунисский теннисист Сканден Мансури при попытке отбить мяч случайно врезал своему партнеру Диего Идальго из Эквадора ракеткой по лицу.

К счастью, Идальго отделался легким испугом и сумел продолжить матч, который он с непутевым напарником в итоге довел до победы.

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