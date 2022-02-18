Холодный душ от Мариуполя подействовал: Шахтер разгромил Астану

Товарищеский матч Шахтер vs Астана / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После неожиданного поражения от Мариуполя (1:2), команда Роберта Де Дзерби стремилась реабилитироваться в поединке против Астаны.

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Уже в дебюте матча Михаил Мудрик воспользовался передачей на ход от своего вратаря Анатолия Трубина и отправил мяч в сетку ворот Астаны. Шла вторая минута поединка!

Казалось, "горняки" разнесут своего соперника, но мяч долго не шел в ворота.

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Только под занавес матча серебряный призер чемпионата Казахстана не выдержал натиска Шахтера и пропустил два гола.

На 89-й минуте Нерес выдал пас на Тете, который технично пробил в дальний угол.

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А спустя минуту, уже сам Нерес забил свой четвертый мяч на сборах.

В итоге – победа Шахтера со счетом 3:0. Отметим, что в составе казахского клуба играл чемпион мира 2019 года среди молодежных сборных Данило Безкоровайный.

Товарищеский матч

Шахтер – Астана – 3:0

Голы: Мудрик, 2, Тете, 89, Нерес, 90

Шахтер: Трубин (Пятов, 46) – Додо, Матвиенко, Витао, Винисиус – Степаненко (Бондаренко, 83), Майкон – Мудрик, Судаков, Тете (Нерес, 46) – Мораес (Педриньо, 71).

Астана: Милошевич – Брайан, Бескоровайный, Поляков, Оганесян – Куат – Эуженио, Манзорро, Дарабаев, Томасов – Аймбетов.

ОБЗОР МАТЧА

Свой заключительный матч на тренировочных сборах "горняки" проведут завтра против ФК Риги.