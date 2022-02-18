Холодний душ від Маріуполя подіяв: Шахтар розгромив Астану

Товариський матч Шахтар vs Астана / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Після несподіваного поразки від Маріуполя (1:2), команда Роберта Де Дзербі прагнула реабілітуватися у поєдинку проти Астани.
Вже в дебюті матчу Михайло Мудрик скористався передачею на хід від свого воротаря Анатолія Трубіна та відправив м'яч у сітку воріт Астани. Йшла друга хвилина поєдинку!
Здавалося, "гірники" рознесуть свого суперника, але м'яч довго не йшов у ворота.
Лише під завісу матчу срібний призер чемпіонату Казахстану не витримав натиску Шахтаря і пропустив два голи.
На 89-й хвилині Нерес видав пас на Тете, який технічно пробив у дальній кут.
А за хвилину, вже сам Нерес забив свій четвертий м'яч на зборах.
У підсумку – перемога Шахтаря з рахунком 3:0. Зазначимо, що у складі казахського клубу грав чемпіон світу 2019 серед молодіжних збірних Данило Безкоровайний.
Товариський матч.
Шахтар – Астана – 3:0
Голи: Мудрик, 2, Тете, 89, Нерес, 90
Шахтар: Трубін (П'ятов, 46) – Додо, Матвієнко, Вітао, Вінісіус – Степаненко (Бондаренко, 83), Майкон – Мудрик, Судаков, Тете (Нерес, 46) – Мораєс (Педріньйо, 71).
Астана: Мілошевич – Браян, Безкоровайний, Поляков, Оганесян – Куат – Еуженіо, Манзорро, Дарабаєв, Томасов – Аймбетов.
ОГЛЯД МАТЧУ
Свій завершальний матч на тренувальних зборах "гірники" проведуть завтра проти ФК Риги.