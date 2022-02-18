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Холодний душ від Маріуполя подіяв: Шахтар розгромив Астану

Сергій Шаховець
18 лютого, 18:13
Донецький Шахтар здобув перемогу (3:0) над срібним призером чемпіонату Казахстану

Товариський матч Шахтар vs Астана / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після несподіваного поразки від Маріуполя (1:2), команда Роберта Де Дзербі прагнула реабілітуватися у поєдинку проти Астани.

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Вже в дебюті матчу Михайло Мудрик скористався передачею на хід від свого воротаря Анатолія Трубіна та відправив м'яч у сітку воріт Астани. Йшла друга хвилина поєдинку!

Здавалося, "гірники" рознесуть свого суперника, але м'яч довго не йшов у ворота.

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Лише під завісу матчу срібний призер чемпіонату Казахстану не витримав натиску Шахтаря і пропустив два голи.

На 89-й хвилині Нерес видав пас на Тете, який технічно пробив у дальній кут.

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А за хвилину, вже сам Нерес забив свій четвертий м'яч на зборах.

У підсумку – перемога Шахтаря з рахунком 3:0. Зазначимо, що у складі казахського клубу грав чемпіон світу 2019 серед молодіжних збірних Данило Безкоровайний.

Товариський матч.

Шахтар – Астана – 3:0

Голи: Мудрик, 2, Тете, 89, Нерес, 90

Шахтар: Трубін (П'ятов, 46) – Додо, Матвієнко, Вітао, Вінісіус – Степаненко (Бондаренко, 83), Майкон – Мудрик, Судаков, Тете (Нерес, 46) – Мораєс (Педріньйо, 71).

Астана: Мілошевич – Браян, Безкоровайний, Поляков, Оганесян – Куат – Еуженіо, Манзорро, Дарабаєв, Томасов – Аймбетов.

ОГЛЯД МАТЧУ

Свій завершальний матч на тренувальних зборах "гірники" проведуть завтра проти ФК Риги.