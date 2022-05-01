Хлопнули дверью напоследок: сборная Украины разгромила Эстонию в последнем матче ЧМ-2022

Сборная Украины разгромила Эстонию - 8:0 / Фото: iihf.com
На чемпионате мира по хоккею в дивизиона 1В состоялись заключительные матчи. Соперником "сине-желтых" в четвертом туре была команда Эстонии.
После двух поражений от поляков и японцев сборная Украины потеряла шансы на повышение в классе.
Оба соперника на турнире обыграли аутсайдеров сборную Сербии и очном поединке определялся сильнейший в этом дуэте.
Результат первого периода не сулил эстонцам разгрома. У "сине-желтых" отличился лишь Игорь Мережко после паса Виталия Ляльки.
Зато во втором периоде шайбы в ворота сборной Эстонии посыпались как из "рога изобилия". Дублем отметился Пересунько, еще по одной забили Симчук и Лялька.
В третьем периоде разгром завершили Симчук, Мазур и Фадеев. В итоге команда Вадима Шахрайчука выиграла со счетом 8:0.
Украинцы набрали 7 баллов и финишировали на 3-м месте. В решающем матче Польша обыграла Японию 2:0 и вышла в дивизион IA.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B
Эстония – Украина 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)
Шайбы: 12:53 Мережко (Лялька, Фадеев) – 0:1, 26:48 Симчук (Ворона, Толстушко) – 0:2, 28:30 Пересунько (Мазур) – 0:3, 37:19 Лялька (Пересунько, Нименко – больш) – 0:4, 39:17 Пересунько (Михнов) – 0:5, 44:12 Симчук (Благой, Мережко – больш) – 0:6, 49:06 Мазур (Пангелов-Юлдашев, Бородай) – 0:7, 59:25 Фадеев (Мережко, Симчук – больш) – 0:8
Окончательное положение команд:
- 1. Польша – 11
- 2. Япония – 9
- 3. Украина – 7
- 4. Эстония – 3
- 5. Сербия – 0