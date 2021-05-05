ХК Донбасс ответил на претензии Федерации хоккея Украины

"Сокол" - "Донбасс" / Фото: УХЛ

Федерация хоккея Украины заявила, что открыла дисциплинарное производство в отношении ХК Донбасс. Клуб-чемпион страны написал письмо в ответ, которое привел на своем сайте.

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В тексте открытого сообщения Донбасса, в частности, говорится:

"Официальные мероприятия сборной Украины должны состояться в период с 4 по 22 мая 2021 года. Для участия в них приглашены хоккеисты нашей команды: Буценко Никита, Григорьев Андрей, Дьяченко Богдан, Захаров Виктор, Коренчук Илья, Костиков Александр, Лялька Виталий, Пангелов-Юлдашев Филипп, Пересунько Александр, Разумов Максим.

При этом срок действия трудовых отношений между сторонами истек 30 апреля 2021 года. Регламент соревнования и контракт профессионального хоккеиста обязывают клуб отпустить хоккеиста для тренировок и выступлений за национальную сборную команду Украины с сохранением заработной платы и льгот (по сути, отправить в командировку), но это возможно только в рамках срока действия контракта и наличия трудовых отношений. Таким образом, клуб не имеет никакого законного права обязывать игрока выполнять какие-либо обязанности за пределами срока действия трудовых отношений, т. е. начиная с 1 мая 2021 года.

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С этой даты указанные игроки не являются работниками клуба и не получают заработную плату. А понуждение игроков к выполнению каких-либо обязанностей за рамками трудовых отношений являлось бы прямым нарушением трудового законодательства Украины. Вместе с тем, до каждого из вышеуказанных игроков клубом была доведена информация о вызове в состав сборной Украины и, с учетом даты проведения сборов, разъяснена необходимость прямой коммуникации с ФХУ после 30 апреля 2021 г. и право на принятие самостоятельного решения.

Считаем, что в сложившейся ситуации национальная федерация должна коммуницировать напрямую с интересующими ее игроками. В подтверждение вышеизложенного констатируем, что 4 мая 2021 года часть наших игроков уже прибыла в расположение сборной.

Публично распространенные ФХУ обвинения в адрес ХК Донбасс о запрете игрокам принимать участие в официальных мероприятиях сборной не соответствуют действительности. Просим принести публичные извинения со стороны Федерации до 12 мая 2021 года с опровержением данной неправдивой информации на сайте ФХУ и на других ресурсах, где она была размещена. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением к ФХУ о защите чести, достоинства и деловой репутации нашего клуба".

Напомним, сборная Украины сыграет в Словении в антикоронавирусном турнире.

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