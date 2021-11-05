Хитрый план жертвы Усика: почему ему выгодны победы украинца

Хантер надеется еще раз встретиться с Усиком / Фото: AFP, REUTERS

Хантер встречался с Усиком в 2017 году еще во времена выступления боксеров в крузервейте и тогда проиграл украинцу судейским решением.

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"Чемпионство Усика – это немного лучше для меня, ведь я не думаю, что кто-то из этих остальных ребят, кроме него, подерется со мной.

Усик победил Хантера в 2017 году. Фото: AFP

Тот факт, что титулы находятся в руках Усика и могут там остаться, дает мне возможность сразиться за все пояса. Вот ради чего я здесь.

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Я бы хотел драться с топовыми бойцами, заполучить в свой рекорд известные имена, но в конечном итоге я просто желаю стать абсолютным чемпионом мира. Я нацелен именно на это", – цитирует Хантера sport.ua.

Ранее мы писали, что у Фьюри придумали, как избавиться от Усика. Они подготовят Джошуа. Команда чемпиона WBC считает, что для бокса будет лучше поединок Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, чем с Александром Усиком.