27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
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Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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ПСЖ --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
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Шериф --
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Челси --
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Хейден опустилась на дно: бывшая невеста Кличко в окружении трех мужчин

Андрей Трофимов
27 ноября, 23:40
Американской актрисе Хейден Панеттьер отнюдь не скучно вдали от своего экс-жениха Владимира Кличко и их совместной дочки Кайи Евдокии

Хейден не скучает после расставания с Кличко / Фото: Instagram

В Сети появились новые кадры отдыха экс-возлюбленной Владимира Кличко Хейден Панеттьер на Таити. В компании своего брата Янсена и еще двух мужчин 32-летняя актриса решила заняться дайвингом.

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Вооружившись специальным снаряжением, блондинка опустилась на дно Тихого океана.

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Погружение прошло успешно. При этом Хейден находилась под водой в гидрокостюме с цветочным декором и открытыми ногами.

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Пока Хейден исследует воды Тихого океана, воспитанием ее дочки Кайи Евдокии в Киеве занята бабушка – мама Владимира и Виталия Кличко.

Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter

Напомним, Хейден и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.

По данным СМИ, Хейден пристрастилась к алкоголю. Апогеем же разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images