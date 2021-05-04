Хет-трик, драка и экскурсия за сладостями: стартовал супертурнир для юных хоккеистов

/ Фото: УХЛ
3 мая в Дружковке и Краматорске стартовал всеукраинский молодежный турнир Junior Hockey Cup. В матче открытии Донбасс-1 встречался с Дружба ХТЗ и одержал победу со счетом 5:4. Первый хет-трик на свой счет записал форвард дончан Никита Сидоренко.
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В параллельном матче в Краматорске Донбасс-2 уступил киевской Льдинке со счетом 4:6. Героем этой встречи стал игрок столичного клуба Артем Аксенов, на счету которого дубль.
Самым результативным поединком в первый игровой день стало сражение между Белым Барсом БСФК 2004-2006 и Кривбассом, в котором было заброшено 15 шайб. Дублем отличились "барсы" Артем Кондрашов и Илья Собченко, а их команда одержала победу со счетом 11:4.
А вот пример неуступчивости на льду продемонстрировали хоккеисты Белого Барса и Приднепровска. На последних секундах встречи игроки устроили драку даже с участием вратаря. Сам же поединок завершился победой Приднепровска 6:5.
Расписание матчей 4 мая:
Группа А
- 16:00 – Белый Барс 2005-2006 – Дружба ХТЗ
- 19:00 Приднепровск 2004 – Донбасс-1
Группа Б
- 16:00 Кривбасс 2006 – Льдинка
- 19:00 Белый Барс БСФК 2004-2006 – Донбасс-2
А 4 мая Украинская хоккейная лига вместе с Фондом Бориса Колесникова устроили для клубов-участников Junior Hockey Cup популярную среди молодежи экскурсию – на фабрику "Конти" в Константиновке. Почти все ребята впервые стали гостями кондитерского производства и увидели, как "рождаются" сладости. Благодаря опытным специалистам и их увлекательным историям, 120 спортсменов ознакомились с процессом изготовления любимых с детства десертов, конфет, вафель, узнали некоторые секреты кондитерского искусства. Непосредственно на фабрике хоккеисты продегустировали продукцию торговой марки и увезли с собой сладости в качестве подарков.
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