Хэмилтон снова первый: результаты квалификации Гран-при Формулы-1

Гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Следом за ним финишировали пилоты Ред Булл Серхио Перес и Макс Ферстаппен.
Сама гонка состоится в воскресенье. Напомним, что стартовое Гран-при нового сезона с рекордом выиграл Льюис Хэмилтон.
Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:
- 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.14,411
- 2. Серхио Перес (Ред Булл) +0,035
- 3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,087
- 4. Шарль Леклер (Феррари) +0,329
- 5. Пьер Гасли (Альфа Таури) +0,379
- 6. Даниэль Риккардо (Макларен) +0,415
- 7. Ландо Норрис (Макларен) +0,464
- 8. Валттери Боттас (Мерседес) +0,487
- 9. Эстебан Окон (Альпин) +0,799
- 10. Лэнс Стролл (Астон Мартин)
Не вышли в третий сегмент:
- 11. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.15,199
- 12. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.15,261
- 13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.15,394
- 14. Николас Латифи (Уильямс) – 1.15,593
- 15. Фернандо Алонсо (Альпин) – 1.15,593
Не вышли во второй сегмент:
- 16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.15,974
- 17. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.16,122
- 18. Мик Шумахер (Хаас) – 1.16,279
- 19. Никита Мазепин (Хаас) – 1.16,797
- 20. Юки Цунода (Альфа Таури) – без времени.
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