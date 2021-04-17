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Хэмилтон снова первый: результаты квалификации Гран-при Формулы-1

17 апреля, 16:56

Александр Трикиша

Состоялась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи в Формуле-1. Поул-позишн занял Льюис Хэмилтон. Следом за ним будут стартовать Ред Булл

Гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Следом за ним финишировали пилоты Ред Булл Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Сама гонка состоится в воскресенье. Напомним, что стартовое Гран-при нового сезона с рекордом выиграл Льюис Хэмилтон.

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:

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Формула-1 Льюис Хэмилтон гран-при Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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