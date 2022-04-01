Хавбек Шахтера объяснил, почему сборная Украины может не выйти на ЧМ-2022

Тарас Степаненко оценил риски перед отборочной игрой к ЧМ-2022
Сегодня состоится жеребьевка ЧМ-2022 в Дохе. 32 команды будут распределены в восемь групп, которые будут играться в ноябре-декабре в Катаре.
Украина узнает лишь своих потенциальных соперников, ведь еще не оформила путевку на Мундиаль. Из-за военной агрессии России команда Александра Петракова проведет свои игры с Шотландией и, возможно, Уэльсом в июне.
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Пока же футболисты остаются без игровой практики и этот вопрос может аукнуться нашей команде летом. Об этом сказал хавбек Шахтера Тарас Степаненко в эфире программы Денисов TIME.
"Я вообще не люблю быть жертвой. Мы сильные и состоятельные ребята, у всех все нормально и мы можем играть, это 100%. Другой вопрос, что можно бить себя в грудь, но если ты три месяца не играл в футбол...
Каждый футболист знает, что если долго восстанавливаешься от травмы, то сколько бы ты не занимался в зале и не сделал беговой работы, ты выходишь играть в футбол и все по-другому. Уровня и сил может не хватить, а мы должны понимать, что нужно сыграть два матча, чтобы пройти дальше.
Если будет вариант со сбором и организацией игрового процесса в Европе и с хорошими клубами, тогда будем играть, никаких вопросов. Если этого не будет три месяца, тяжело будет добиться положительного результата. Я думаю, что и УЕФА с ФИФА это все прекрасно понимают".
Кроме того, Степаненко прокомментировал дальнейшую судьбу чемпионата Украины, который ушел на паузу в первый же день войны. Напомним, что в УПЛ сыграно 18 из 30-ти туров.
"Я думаю, доиграть возможно. Все зависит от того, когда Россия выведет войска из нашей страны и наступит мир. Я думаю, если бы они завтра вывели, то две-три недели и на Западной Украине можно спокойно доиграть. А если этого не произойдет, то, конечно, нет шансов.
Сейчас нереально собрать все команды, нет такой инфраструктуры и возможностей. Каждый сейчас больше переживает за свою семью и страну, за то, что происходит в Харькове, Мариуполе и Сумах. Все зависит от вывода войск из нашей страны и когда оставят нас в покое".