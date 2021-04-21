Хацкевич о Луческу: Он пришел уже в готовую команду

Белорусский специалист настаивает, что он и Алексей Михайличенко также приложили руку к успеху Динамо в нынешнем сезоне уже под руководством Луческу

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич отметил свою роль в том, что в нынешнем сезоне киевлянам, уже под руководством Мирчи Луческу, удалось прервать гегемонию Шахтера в чемпионате Украины.

Напомним, на минувших выходных Динамо обыграло Шахтер в УПЛ 1:0 и практически гарантировало себе первый за пять лет чемпионский титул.

На вопрос ведущего Футбола для чайников Виктора Леоненко – "Эта команда Луческу сильнее, чем та, что была у тебя? Ведь люди, по сути, те же" – Александр Хацкевич ответил:

"Прошло время. Прошло три года. То, что мы начали делать... У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные – футболисты, которые и были"

- Некоторые считают, ты фундамент заложил, Алексей Михайличенко... – продолжил Леоненко.

"Фундамент все закладывали, – сказал на это Хацкевич. – Просто Луческу уже пришел в готовую команду. Да, он организовал команду, она стала организованнее, меньше стало каких-то тактических ошибок"

"У Шахтера, мне кажется, сейчас больше идет омоложение состава. Кто появился – Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Но это проблемы Шахтера. А Динамо – уверенно, солидно, заслуженно", – добавил Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что за четыре тура до финиша Динамо на 10 очков опережает Шахтер. Киевлянам достаточно 25 апреля выиграть у Ингульца на "Олимпийском", чтобы досрочно завоевать "золото" УПЛ.

Добавим, что месяц назад Хацкевича уволили из российского Ротора.

Обзор матча Шахтер – Динамо 0:1