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Гуляночка! Усик у часовни затянул Сердючку (видео)

Андрей Трофимов
18 января, 09:54
Знаменитый боксер дал волю эмоциям по случаю праздника

Усик громко отметил 35-летие / Фото: Instagram

В Сети появилось еще одно видео с Александром Усиком, накануне отметившим свое 35-летие.

На пляже аккурат возле часовни боксер затянул песню Верки Сердючки: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", при этом лихо пританцовывая.

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Ранее мы рассказывали, что на 35-летие Усик получил огромнейшие золотые перчатки и зажег на танцполе со своей женой Екатериной.

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Усик ярко отметил 35-летие / Фото: Instagram

Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Смотрите, как Усик одолел Джошуа в сентябре