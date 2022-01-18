Гуляночка! Усик у часовни затянул Сердючку (видео)

Усик громко отметил 35-летие / Фото: Instagram
В Сети появилось еще одно видео с Александром Усиком, накануне отметившим свое 35-летие.
На пляже аккурат возле часовни боксер затянул песню Верки Сердючки: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", при этом лихо пританцовывая.
Ранее мы рассказывали, что на 35-летие Усик получил огромнейшие золотые перчатки и зажег на танцполе со своей женой Екатериной.
Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Смотрите, как Усик одолел Джошуа в сентябре