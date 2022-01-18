Гуляночка! Усик біля каплиці затягнув Сердючку (відео)

Усик гучно відзначив 35-ліття / Фото: Instagram
У Мережі з'явилося ще одне відео з Олександром Усиком, який напередодні відзначив своє 35-річчя.
На пляжі біля каплички боксер затягнув пісню Вєрки Сердючки: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", водночас хвацько пританцьовуючи.
Раніше ми розповідали, що на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички та запалив на танцмайданчику зі своєю дружиною Катериною.
Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
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