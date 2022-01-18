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Гуляночка! Усик біля каплиці затягнув Сердючку (відео)

Андрій Трофімов
18 січня, 09:54
Знаменитий боксер дав волю емоціям з нагоди свята

Усик гучно відзначив 35-ліття / Фото: Instagram

У Мережі з'явилося ще одне відео з Олександром Усиком, який напередодні відзначив своє 35-річчя.

На пляжі біля каплички боксер затягнув пісню Вєрки Сердючки: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", водночас хвацько пританцьовуючи.

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Раніше ми розповідали, що на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички та запалив на танцмайданчику зі своєю дружиною Катериною.

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Усик яскраво відзначив 35-річчя / Фото: Instagram

Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Дивіться, як Усик здолав Джошуа у вересні