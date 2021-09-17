17 сентября 19:30
Десна --
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18 сентября 14:00
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Колос --
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Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
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Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Грузины пострадали от русских! Чемпионка мира судится с создателями "Хода королевы"

Любомир Луканюк
17 сентября, 18:16
Легенда мировых шахмат Нона Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов за ложные утверждения, которые прозвучали в культовом сериале

Гаприндашливи против "Хода королевы"

Чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix, выпустившую сериал "Ход королевы". Сумма иска – 5 млн долларов.

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Гаприндашвили не понравилось, что в сериале утверждается, будто она никогда не играла с мужчинами. По словам чемпионки мира, к 1968 году, о котором идет речь в сериале, она успела провести около 60 партий с мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.

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Также Гаприндашвили не понравилось, что в фильме ее назвали русской, несмотря на то что она грузинка, сообщает Hollywood Reporter.

"Грузины пострадали от русского господства в составе Советского Союза, а затем подверглись издевательствам и вторжению со стороны России", – отмечается в иске.

Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиди. Пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-1978), первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978). Первая обладательница приза "Шахматный Оскар" (1982). Президент Национального олимпийского комитета Грузии (1989-1996).

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