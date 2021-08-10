Группа близко! Шахтер вновь бьет Генк и выходит в плей-офф Лиги чемпионов

Шахтер повторно одолел Генк и прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер и Генк отыграли ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча в Бельгии состоялась неделю назад в Бельгии и завершилась победой дончан (2:1).

Сегодня же команды сошлись на НСК Олимпийский. Тренер Шахтер сделал лишь одну замену в стартовом составе по сравнению с первой встречей. Де Дзерби запустил Алана Патрика вместо травмированного Соломона.

Дончане активно начали поединок и уже на старте организовали супермомент. Миниатюрный Педриньо неожиданно навязал верховую борьбу двум центрбекам соперника и вывел Тете один на один с Вандервордтом. Бельгиец сумел парировать удар бразильца.

Уже минут через десять у самого Педриньо был отличный момент. Бразилец сам себе подработал мяч на линии штрафной и смачно бил слету в незащищенный угол. Защитники успели броситься под удар.

Напор Шахтера принес свои плоды в середине первого тайма. Алан Патрик запустил Тете в штрафную и бразилец нашел момент для прострела в центр. Защитники не помешали Траоре успешно расстрелять ворота Вандервордта.

Была и ложка дегтя в первой половине встречи. Хавбек хозяев Педриньо получил травму и не смог продолжить игру, уступив место на поле Судакову. У Генка же появилось несколько неплохих моментов до перерыва, но игрокам гостей не хватало точности.

После перерыва бельгийцы активизировались, однако Шахтер занял выжидательную позицию и делал ставку на контратаки. К середине второго тайма могли забивать Дзюня и Тете. Однако японец не попал по мячу в очень выгодной позиции, а бразилец пробил рядом со штангой метров с пяти.

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Серьезно прижать хозяев к воротам Генк смог лишь после 60-ой минуты. Онуачу угодил в перекладину после подачи углового, обострить игру помог выход Трезора и Дессерса. Однако Шахтер сумел организовать успешную контратаку, которая по сути закрыла игру.

Марлос и Майкон быстро убежали в атаку и отдали на фланг Додо. Прострел бразильца не сумели замкнуть ни Коноплянка, ни Траоре. Однако в суматохе быстро сориентировался Маркос Антонио, поразивший пустые ворота.

Такой счет практически не оставлял гостям шансов, да и бельгийцы уже по сути смирились с вылетом из Лиги чемпионов. Хотя на гол престижа все же наработали. Дессерсу дали точно замкнуть прострел с фланга. Однако это все равно не помешало Шахтеру выйти в раунд плей-офф!

Соперником подопечных Роберто Де Дзерби станет Монако. Первый матч пройдет в гостях 17-18 августа, ответный – в Украине 24-25 августа. Команда, которая проиграет в этой дуэли не останется без евроосени и продолжит свой путь в группе Лиги Европы.

Шахтер – Генк 2:1

Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 77 – Дессерс, 90

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио, Алан Патрик (Марлос, 67) – Тете, Траоре (Сикан, 85), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66).

Генк: Вандервордт – Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага – Хейнен, Торстведт (Трезор, 62), Грошовски (Эйтинг, 62) – Бонгонда, Онуачу (Пэинтсил, 82), Дзюня (Садик, 82).

Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао – Лукуми, Муньос.