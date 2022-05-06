Грандиозный скандал накануне ЧМ-2022: у Эквадора отберут путевку в Катар

Из-за Байрона Кастильо Эквадор может остаться без ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Все дело в подделке документов на одного из футболистов сборной Эквадора. Чилийцы просят ФИФА проверить регистрацию игрока эквадорцев Байрона Кастильо, сообщает The Athletic.

Чилийская футбольная ассоциация утверждает, что Байрон Кастильо, играющий за эквадорский клуб Барселона, родился в Колумбии, а не в Эквадоре, как указано в его документах.

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Также в заявлении утверждается, что у Кастильо подделана дата рождения.

"Практика серьезных и сознательных нарушений при регистрации игроков не может быть принята, особенно, когда речь идет о мировой конкуренции. Должна быть честная игра на поле и за его пределами. Есть бесчисленные доказательства того, что игрок родился в Колумбии, в городе Тумако, 25 июля 1995, а не 10 ноября 1998 в эквадорском городе Уильям Плайя", – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Чили.

Напомним, Эквадор прошел квалификацию на чемпионат мира этого года в марте, заняв четвертое место в группе КОНМЕБОЛ, опередив Чили, Колумбию и Перу.

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В 2021 и 2022 годах Кастильо участвовал в восьми матчах квалификации чемпионата мира за Эквадор, включая нулевую ничью с Чили и последующую победу со счетом 2:0 5 сентября и 17 ноября соответственно.

Сборная Чили закончила квалификацию на 7-м месте. В случае дисквалификации Эквадора она не сможет претендовать даже на плей-офф . Но если эквадорцам засчитают технические поражения в их очных встречах, то Чили сможет рассчитывать на прямую путевку с 4 места.

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‎Напомним, что в результате жеребьевки ЧМ-2022 Эквадор попал в группу А с командами Катара, Синегала, Нидерландов.

ЧМ-2022 состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.