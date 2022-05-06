Грандіозний скандал напередодні ЧС-2022: у Еквадору відберуть путівку до Катару

Через Байронf Кастільо Еквадор може залишитися без ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Вся справа у підробці документів на одного із футболістів збірної Еквадору. Чилійці просять ФІФА перевірити реєстрацію гравця еквадорців Байрона Кастільо, повідомляє The Athletic.

Чилійська футбольна асоціація стверджує, що Байрон Кастільо, який грає за еквадорський клуб Барселона, народився в Колумбії, а не в Еквадорі, як зазначено у його документах.

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Також у заяві стверджується, що у Кастільйо підроблено дату народження.

"Практика серйозних і свідомих порушень при реєстрації гравців не може бути прийнята, особливо коли йдеться про світову конкуренцію. Має бути чесна гра на полі і за його межами. Є незліченні докази того, що гравець народився в Колумбії, у місті Тумако, 25 липня 1995 року, а не 10 листопада 1998 року в еквадорському місті Вільям Плайя", – йдеться у заяві Футбольної асоціації Чилі.

Нагадаємо, Еквадор пройшов кваліфікацію на цьогорічний чемпіонат світу в березні, посівши четверте місце в групі КОНМЕБОЛ, випередивши Чилі, Колумбію та Перу.

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У 2021 та 2022 роках Кастільо брав участь у восьми матчах кваліфікації чемпіонату світу за Еквадор, включаючи нульову нічию з Чилі та наступну перемогу з рахунком 2:0 5 вересня та 17 листопада відповідно.

Збірна Чилі закінчила кваліфікацію на 7 місці. У разі дискваліфікації Еквадору вона не зможе претендувати навіть на плей-оф. Але якщо еквадорцям зарахують технічні поразки в їхніх очних зустрічах, Чилі зможе розраховувати на пряму путівку з 4 місця.

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‎Нагадаємо, що в результаті жеребкування ЧС-2022 Еквадор потрапив до групи А із командами Катару, Синегалу, Нідерландів.

ЧС-2022 відбудеться з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.