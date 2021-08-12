Готов говорить на камеру только на украинском: Яремчук отказал в видеоинтервью российскому изданию

Роман Яремчук помог Бенфике обыграть Спартак / Фото: Twitter

Новичок португальской Бенфики Роман Яремчук, сразу после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против Спартака (2:0), отказался дать видеоинтервью изданию Спорт-Экспресс на русском языке. Об этом сообщил российский спортивный журналист Максим Алланазаров.

Журналист рассказал, что украинский форвард готов был говорить на камеру только при условии, если разговор будет на украинском языке, которым он не владеет.

"Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу Бенфики и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – написал российский журналист.

Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику / Фото: Reuters

Напомним, что форвард сборной Украины удачно дебютировал в составе своей новой команды в матче против Спартака. Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а на 92-й стал автором гола – украинец пробил чуть ли не параллельно воротам, но мяч угодил в защитника и влетел в сетку!

Роман Яремчук и Руй Кошта / Фото: Facebook

По такому случаю официальный англоязычный аккаунт Бенфики в Twitter переименовали в честь украинского форварда.

Ранее Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где украинец забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо.