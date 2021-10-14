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Горящие поля и подбитые танки: война на Донбассе врезалась в память защитника Динамо

Сергей Шаховец
14 октября, 18:42
Украинский футболист Алан Аусси не понаслышке знает о боевых действиях на Донбассе

Алан Аусси / Фото: Коллаж: Сегодня

Воспитанник Шахтера Алан Аусси в интервью Meta-ratings поделился воспоминаниями о событиях на Донбассе в 2014 году. Футболист, которому тогда исполнилось 13-лет, едва остался жив во время своей последней поездки в Донецк.

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2014-м году я уехал из Донецка и больше туда не приезжал. Страшно было, когда начинались военные действия. Расскажу историю. Получилось так, что мы с семьей уехали на море отдыхать, тогда только все начиналось и еще не было так серьезно. Впоследствии начались масштабные военные действия. Мы поняли, что возвращаться туда нельзя.

Надо было забрать вещи из Донецка. Мы отправили дедушку забрать вещи, и мы бы его где-то забрали на окраине города и уехали. Такой был план. Он уехал, забрал вещи. Когда мы ехали туда, то там какая-то вакханалия происходила.

В том месте, где мы должны были забрать дедушку, должно было быть все мирно. Но я так понимаю, что что-то пошло не так. Горели поля, на дороге разбитый сожженный танк. Все уезжают, а мы едем в гущу событий. Нам от этого стало не по себе. Когда мы подъехали ближе к городу, то пропала связь, не позвонить, не написать.

Мы знали, что дедушка на автовокзале, а где он находится, не знали. Каким-то чудом его нашли, ездили по городу без связи. Забрали его, забросили вещи в машину. И когда садились в машину, то были слышны выстрелы, земля под ногами дрожала.

Вот это было действительно страшно, никогда этого не забуду. Мы ехали обратно, полная машина людей, отец очень быстро ехал. Как в кино, на каком-то километре дорогу перегородило дерево, в которое попал снаряд. Оно перекрыло всю дорогу. Хорошо, что у нас был джип, мы спустились и объехали полями. Выехали обратно на дорогу позже. Хорошо, что все остались живы и здоровы", – сказал Аусси.

Алан Аусси / Фото: Instagram

Добавим, что украинский защитник сирийского происхождения Алан Аусси находится на контракте в киевском Динамо. Сейчас футболист выступает по условиям аренды за белорусский Торпедо.

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20-летний центральный защитник привлекался в юношеские сборные Украины, а недавно Аусси поступило предложение выступать за национальную команду Сирии.

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