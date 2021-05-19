Горячая Дарина! Откровенные фото красотки, ставшей женой экс-лидера Зари

Жена Евгения Чеберко Дарина / Фото: Instagram
Накануне еще одним видным холостяком в украинском футболе стало меньше. 23-летний Евгений Чеберко женился на красотке-фотографе по имени Дарина. Как мы писали, на свадьбе молодожены макали друг друга в торт, а когда невеста запела, жених пустил слезу.
Евгений Чеберко и его жена Дарина / Фото: Instagram
В 2020-м Евгений Чеберко дебютировал за сборную Украины в матче с Францией (1:7), но затем выпал из состава "сине-желтых".
В УПЛ он известен по выступлениям за Зарю, из которой перешел в австрийский ЛАСК. Сейчас на правах аренды Евгений играет за хорватский Осиек.
Кто же эта красотка, завладевшая сердцем Евгения Чеберко?
ВОТ ЧТО О СЕБЕ РАССКАЗЫВАЕТ САМА ДАРИНА
- Мне 23 года
- Родилась в городе под названием Днепродзержинск (сейчас Каменское)
- Занималась бальными танцами на протяжении шести лет (и очень жалею, что бросила)
- Закончила художественную школу с отличием (хотела быть архитектором или дизайнером)
- Танцевала в группе поддержки баскетбольного клуба Азот
- Окончила медицинский университет и открыла свой косметологический кабинет (но поработала год и пришлось оставить работу)
- Фанат Гарри Поттера, причем безумный
А еще Дарина – практикующий фотограф.
Хотя позировать у нее тоже получается прекрасно.
Яркие фото Дарины Чеберко
Кстати, для Дарины не проблема составить своему теперь уже мужу компанию во время тренировки.
Смотрите, как Евгений Чеберко забивал в начале своей карьеры за Днепр
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