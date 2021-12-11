Гонка преследования на Кубке мира завершилась драмой с фотофинишем – украинцы без медалей

В Хохфильцене завершилась гонка преследования / Фото: REUTERS
Лучший результат среди наших биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, стартовавший в гонке 18-м.
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По ходу гонки лидер украинской сборной даже находился на седьмом месте, но в итоге финишировал лишь 16-м.
Антон Дудченко стартовал 27-м, но к финишу добрался лишь 30-м, а Артем Тищенко улучшил свои результаты на две строчки и завершил гонку 45-м.
Два первых места забрали французы Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, а за бронзу развернулась настоящая война.
Сначала третье место отдали еще одному французу Симону Дестье, который совершил невероятный прорыв с 24-го места, но после протеста шведской команды судьи пересмотрели фото с финиша и отдали бронзу Себастьяну Самуэльссону.
Гонка преследования. Мужчины
1.
2.
3.
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16.
30.
45.